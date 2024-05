Italia mi fido delle invenzioni di Spalletti Thiago alla Juve? Dovrà vincere subito

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2024) "Francia stra-favorita. Spagna, Inghilterra e Portogallodietro. Poi noi e la Germania, lì a vedere cosa succede". Chiaro: come gli occhi, cristallini. E come il talento espresso a centrocampo, in più di 600 partite con Bologna,ntus e Nazionale, tra il 1982 e il 2000. In rossoblù è salito dC1A, conquistando anche l’Intertoto. In bianconero ha vinto tutto: un campionato, due Coppee una Supercoppa, due Uefa e una Champions. Tradotto: Giancarlo Marocchi, 58 anni, imolese, commentatore tv pronto a partire per la Germania per gli Europei con Sky Sport. Marocchi, che ruolo avrà l’? "Difficile dirlo, ma se guardosono ottimista: è veramente carico, entusiasta, orgoglioso. E capace, ma lo sappiamo da tempo.