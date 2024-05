Italia-Francia oggi in tv Nations League volley femminile | orario programma streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 29 maggio 2024)mercoledì 29 maggio (ore 10.00) si gioca, match valido per la2023 di. Le azzurre incominciano la loro avventura a Macao (Cina), dove va in scena la seconda finestra della prestigiosa competizione internazionale. Dopo aver vinto tre partite al debutto (tra cui quella contro la Turchia ad Antalya), le ragazze del CT Julio Velasco si ributtano nella mischia in terra asiatica. Il primo incrocio sembra relativamente semplice contro le poco quotate transalpine, anche se non andranno sottovalutate. L’insegue la quarta vittoria consecutiva e questa volta potrà contare su tutte le big assenti due settimane fa in terra anatolica. Tornano in Nazionale la bomber Paola Egonu, la schiacciatrice Myriam Sylla, le centrali Sarah Fahr e Marina Lubian, la palleggiatrice Alessia Orro, il libero Monica De Gennaro.