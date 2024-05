Ita-Lufthansa restano i nodi | nozze in bilico

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Margrethe Vestager manda segnali rassicuranti sulledei cieli tra Ita Airways e. La Commissaria europea alla Concorrenza, che deve autorizzare l’unione tra le due compagnie aeree, ha spiegato ieri che la "bocciatura di una fusione è un evento molto raro". Vestager ha precisato di aver vietato non più di 10 integrazioni, su circa 3.000 casi esaminati. Parole che sembrano incoraggiare– decisa a comprare il 41% di Ita – a insistere nel dialogo con la Commissione Ue, garante della corretta competizione tra le imprese e dei diritti dei consumatori. "Stiamo ancora discutendo su come porre rimedio ai problemi di concorrenza rilevati dall’operazione Ita-, come facciamo per ogni caso", ha risposto Vestager a una domanda in conferenza stampa.