Istituto Palazzeschi di Subbiano sabato 8 giugno la festa di fine anno

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Arezzo, 29 maggio 2024 – L’scolastico 2023/24 ha segnato per l’“Fondazione Orsola e Virginia” diuna grande pagina di storia, per la fiducia che tante famiglie hnuovamente riposto nel progetto educativo, e per i cento anni dalla fondazione delle due sorelle, avvenuta nel 2023. “È stato un ottimoper le iscrizioni e non solo”, dichiara il Presidente dell’Domenico Mattesini. “Abbiamo tre sezioni per l’infanzia, l’asilo nido a piena capienza - che avrebbe bisogno di ulteriore spazio vista la richiesta del territorio – ed i genitori che dal nido poi portano i bambini nella nostra scuola dell’infanzia, chiaro segnale della grande fiducia delle famiglie”. Mattesini si sofferma poi a guardare il lavoro svolto dal cda: “Come consiglio di amministrazione siamo entrati tre mesi prima del Covid, ovvero quattro anni fa, e con grande impegno, mio e del cda composto da Claudia Cherubini, Maria Fabbroni, Maurizio Marini e Alessandro Andreini, ci siamo messi di buon auspicio ad affrontare tutte le difficoltà.