Istat, sale fiducia dei consumatori, scende per le imprese

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Torna a salire, a maggio, ladeimisurata dall'mentre registra un nuovo calo, dopo quello di aprile, quella delle. In particolare l'indice del clima dideida 95,2 a 96,4, mentre l'indicatore composito didelleda 95,8 a 95,1. Per iin particolare l'indice si avvicina "al valore registrato lo scorso marzo. Si segnala un diffuso miglioramento di tutte le variabili che entrano nel calcolo dell'indice ad eccezione dei giudizi sul bilancio familiare". Il ribasso delladel settore costruzioni, registrato a maggio dall', porta l'indice del comparto ai minimi dal novembre 2022. E' quanto si legge nel comunicato dell'istituto secondo cui il peggioramento del settore, assieme a quello dei servizi di mercato, porta in calo l'indice complessivo delleche mette a segno il secondo ribasso consecutivo "assestandosi sul valore più basso da novembre 2023.