Isola | Luxuria fa fuori due concorrenti annuncia finalista e chiude prima

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di mercoledì 29 maggio 2024) All'dei Famosi stasera, mercoledì 29 maggio 2024, ci saranno non pochi colpi di scena. La diretta su Canale 5, prevista per le 21:35, vedrà Vladimiralla conduzione della dodicesima puntata. Accanto a lei, nelle vesti di opinionisti, ci saranno Sonia Bruganelli e Dario Maltese, mentre Elenoire Casalegno sarà sul campo in Honduras per coordinare i naufraghi e le varie prove. Uno dei momenti più attesi della serata sarà senza dubbio il verdetto del televoto, aperto domenica scorsa. Iin nomination sono Matilde Brandi, Artur Dainese, Linda Morselli, Karina Sapsai ed Edoardo Stoppa. Chi di loro dovrà abbandonare il reality? Ma non sarà l'unica eliminazione della serata: in vista della finale, ci sarà una doppia eliminazione che stringerà ulteriormente la cerchia dei finalisti.