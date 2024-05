Isola dei famosi le anticipazioni del 29 maggio | Artur nel mirino dei naufraghi

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di mercoledì 29 maggio 2024)dei, cosa accadrà nella puntata in onda questa sera su Canale Cinque: leMercoledì 29, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con “L’dei”, il programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia. A commentare la puntata, con la padrona di casa Vladimir Luxuria, Sonia Bruganelli e Dario Maltese. Inviata in Honduras Elenoire Casalegno. LEGGI ANCHE:dei, ecco quando si concluderà l’edizioneè sempre neldei suoi compagni, riuscirà a superare anche questa nomination? A una settimana dalla finale la sfida per la conquista della vittoria di fa sempre più accesa. Matilde Brandi,Dainese, Linda Morselli, Karina Sapsai ed Edoardo Stoppa: chi dovrà abbandonare definitivamente il gioco? A deciderlo il voto del pubblico espresso attraverso quattro canali: App Mediaset Infinity, Sito Web, Smart Tv, SMS.