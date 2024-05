Fonte : bubinoblog di 29 mag 2024

“L’Isola dei Famosi” sarà di nuovo in onda domenica 2 giugno. L'articolo ISOLA DEI FAMOSI: DOPPIA ELIMINAZIONE E UNA SORPRESA AD UN PASSO DALLA FINALE proviene da BUBINO. La finalissima andrà invece in onda mercoledì 5 giugno su Canale 5. . Aras sarà il protagonista di una sfida per conquistare un dolce messaggio dalla fidanzata in Turchia.

