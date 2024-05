Isola dei famosi anticipazioni stasera | sondaggi e televoto Chi rischia l’eliminazione?

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Il momento tanto atteso è finalmente arrivato: il conto alla rovescia per il gran finale de L’dei2024 è ufficialmente iniziato. Oggi, mercoledì 29 maggio, ci aspetta la 12ma puntata in diretta del popolare reality show di Canale 5. La finale è confermata per domenica 9 giugno, il che significa che ci separano solo quattro serate dall’incoronazione del vincitore di una delle edizioni più avvincenti e turbolente di sempre. Tempesta d’Amoredal 3 al 7 giugno: Eleni si risveglia! L’dei: la sfida tra Khady Gueye e Aras Senol Questa sera, l’appuntamento è fissato per le 21:20 su Canale 5. Il programma, che ora prevede due appuntamenti settimanali fino alla finale, promette una puntata ricca di emozioni e colpi di scena.