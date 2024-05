Isola dei Famosi 2024 quando va in onda l’ultima puntata

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Non la migliore stagione possibile per L’dei. Chance un po’ sprecata da Vladimir Luxuria, che in questa edizione ha preso il posto di Ilary Blasi. Promossa da commentatrice a conduttrice, si è ritrovata al centro di non poche polemiche. Il risultato? Il reality di Canale 5 chiude in anticipo rispetto al calendario inizialmente deciso.dei, ultimaSta per concludersi questa edizione de L’deiche, non lo si esclude, potrebbe essereper un po’. La rivoluzione di Mediaset voluta da Pier Silvio Berlusconi ha portato ad alcune scelte poco felici, come la sostituzione di Ilary Blasi e la continuazione a oltranza del Grande Fratello di Alfonso Signorini. Il risultato è per ora poco esaltante, come dimostra il fatto che in Honduras le telecamere si spegneranno mercoledì 5 giugno, in anticipo rispetto a quanto previsto inizialmente.