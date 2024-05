Fonte : tpi di 29 mag 2024

Non solo tv. 40). Sarà possibile seguire tutto anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity. . Non mancherà la messa in onda del consueto Daytime, il riassunto di tutto quello che succede ogni giorno in Honduras (dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle 11. Durante la puntata spazio poi all’eliminazione e alla nomination.

Isola dei Famosi 2024 | le anticipazioni sulla nuova puntata 29 maggio