Isola dei Famosi 2024 | ecco quando si conclude

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Sono rimasti dieci concorrenti in gara Sono rimasti ancora dieci concorrenti all’dei. Intanto, però, il sito di DavideMaggio.it, svela la fine del reality show. Stando a quanto sostenuto l’edizione numero 18, del reality in onda su Mediaset, terminerà a breve, ovvero mercoledì 5 giugno. Sul sito si legge: “Si tratta di circa una settimana prima rispetto al previsto anche se, va detto, il reality condotto da Vladimir Luxuria si troverà a raddoppiare anche domenica 2 giugno, serata inizialmente non prevista. Del resto, è più conveniente per Mediaset mandare in onda uno stesso numero di puntate in un lasso di tempo inferiore”. Leggi anche: L’dei, le frecciatine di Matilde stancano un naufrago. Scoppia lo scontro L’edizione, soprattutto in termini di ascolti, con dati mai così bassi non è mai decollata e il cast non è evidentemente riuscito a far breccia nel cuore dei telespettatori.