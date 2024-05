Isola dei Famosi 2024 diretta dodicesima puntata – Eliminata Linda

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Artur -deiL’deiarriva alla, a una settimana dalla finale che, come vi abbiamo anticipato, sarà mercoledì 5 giugno. Qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging per seguire e aggiornare inminuto per minuto tutto ciò che accade in studio e soprattutto in Honduras nel corso della serata. Laminuto per minuto della21.36: Breve anteprima. 21.40: Dopo il sommario della serata, Luxuria dà ufficialmente il via alla, confermando che mercoledì prossimo ci sarà la finale. Salutati gli opinionisti e gli ex naufraghi in studio, si collega con l’Honduras, dove i cinque a rischio eliminazione sono sulla barca in attesa di scoprire il verdetto del televoto.