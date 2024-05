Fonte : ilgiornaleditalia di 29 mag 2024

. MILANO - "Completare la ristrutturazione del monoblocco A entro l'estate del 2025; avere da Regione Lombardia le risorse per fare un nuovo pronto soccorso adeguato alla nuova realtà, visto che quest'anno siamo stati il pronto soccorso più gettonato della Regione Lombardia, come numero di accessi; co .

Irccs San Gerardo Monza Cogliati Sviluppare assistenza e ricerca