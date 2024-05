Investimenti e mercati investitori istituzionali italiani guardano all’estero

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Glidomestici rappresentavano a fine 2023 meno di 2 miliardi di euro dinel FTSE MIB, dietro adi paesi come il Regno Unito (più di 3,5 miliardi), l’Europa (più di 6 miliardi) e gli Stati Uniti (più di 7,5 miliardi). Una conferma della netta dominanza dei fondi stranieri nelle compagini sociali delle quotate italiane, con conseguenti impatti significativi in termini di performance nei periodi di stress dei, a causa della maggiore volatilità degliesteri rispetto a una significativa stabilità da parte di quelli domestici. È una delle evidenze emerse dalla ricerca “Lo stato dell’arte deglinelle società quotate in Italia: evoluzione o involuzione? Quali prospettive future?” presentata durante l’undicesima edizione del convegno promosso da EQUITA in collaborazione con Università Bocconi.