Inter niente tournée in Cina | le alternative! Ritiro? Sale un’ipotesi ? TS

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Sta prendendo sempre più corpo l’americana, con i dirigenti di Oaktree alle prese con vari incontri e appuntamenti. Intanto, si programma anche prossimo. RICCA ? Settimana di incontri e appuntamenti per Oaktree, che ieri ha incontrato Simone Inzaghi in sede e oggi farà lo stesso col comparto commerciale. L’era americana dell’è ufficialmente iniziata e il 4 giugno si formerà il primo CdA di stampo statunitense con la nomina anche di un nuovo presidente. Insomma tra primi incontri conoscitivi e formativi e linee guida già imbastite, pian piano sta prendendo sempre più corpo l’a stelle e strisce. Un’che dovrà difendere il titolo di campione d’Italia e avanzare prepotentemente anche in Europa. Per farlo bisognerà preparare bene la stagione già da luglio.