Inter Marotta show | il rinnovo di Lautaro ed i siparietti con Percassi e Fontana

(Di mercoledì 29 maggio 2024) L’programma la prossima stagione dopo la cavalcata vincente in campionato e un argomento caldo è sempre quello deldiMartinez. “Non è una preoccupazione. Sono trattative che rappresentano dinamiche tipiche del mondo del calcio, soprattutto in questa fase della stagione”. Sono le parole dell’ad Nerazzurro, Beppevenuto al premio Rosa Camuna 2024. “ha grande senso di appartenenza verso questo club e questa città e ci aiuterà nella negoziazione con il suo procuratore. Non c’è fretta, faremo con calma, ci sono priorità aziendali e a tempo debito affronteremo anche queste problematiche, ma non più di tanto perché sono situazioni ordinarie”.scherza con“Abbiamo fatto un grande campionato, anche se di fronte a questi signori bisogna inchinarsi perché sono troppo forti e sono dei veri fuoriclasse”.