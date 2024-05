Inter Marotta | Non sarò il nuovo presidente Oaktree? Devo dispensare tanto ottimismo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 29 maggio 2024) “Meglio questo o la seconda stella? Ma direi entrambi, sono due grandi risultati, due grandi riconoscimenti”. Lo ha detto Giuseppe, amministratore delegato per la parte sportiva dell‘, al Palazzo della Regione Lombardia a margine della consegna del Premio Rosa Camuna che il dirigente nerazzurro si è aggiudicato: “ci ha rassicurato fin dal primo giorno, come fondo vuole dare continuità, stabilità e sostenibilità all’, e soprattutto vuole continuare sula scia di questi risultati importanti. Per questo,”. Non sarà peròil: “Sono nato dirigente ed è giusto che mantenga questa carica. Il ruolo dicompete ad altri”. E sui rinnovi di Lautaro e Inzaghi: “Nessuna preoccupazione.