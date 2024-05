Integrare il reddito con l’acquisto dei BTP | una furbata o un grande rischio?

Leggi tutta la notizia su informazioneoggi

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Molti italiani scelgono di acquistare Buoni del Tesoro Poliennali in modo tale da ricevere cedole con cui aumentare il. Cerchiamo di capire se l’investimento in obbligazioni che offrono un flusso cedolare regolare permette realmente dile entrate oppure se ci sono dei rischi seri da considerare. Acquisto obbligazioni con cedole per aumentare il, è una mossa corretta? (Informazioneoggi.it)Per obbligazione si intende un titolo di credito che rappresenta frazioni di pari valore nominale e pari diritti di una sola operazione di finanziamento. I sottoscrittori di un’obbligazione diventano creditori della società emittente e hanno dunque diritto alla restituzione della somma investista. Il rimborso avverrà entro scadenze prefissate e prevede il pagamento di un interesse, la cedola.