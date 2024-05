Insultata in chat dai compagni di classe di mio figlio Ai genitori chiedo | così educate al rispetto? – La lettera

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Interno giorno. Anzi no. È giorno ma non è interno né esterno. È tutto virtuale, anzi. È unadi unadi scuola media di Messina. Isi scambiano informazioni e in mezzo a queste compare un commento di uno dei ragazzini che fa degli esplicitissimi riferimenti sessuali nei confronti della mamma di un suo compagno. Parla di misure di questo e di quello con volgarità e nonchalance. Inon fanno una piega. Qualcuno, anzi, mette perfino un like. Il compagno la cui mamma vienevolgarmente apostrofata poco dopo scoppierà a piangere, senza motivo, in casa. La madre preoccupata chiede cosa sia successo e si ritrova a leggere i volgari commenti su di sé. Scoperto l’accaduto la storia procede in un’altra, questa volta è quella delle mamme, dove la donna denuncia quanto successo.