Inghiottito dal motore acceso dell' aereo | Schiphol la morte che sconvolge il mondo

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Unaorribile e passeggeri sotto choc. Tragico incidente all'aeroporto internazionaledi Amsterdam: una persona ha perso la vita dopo essere stata risucchiata all'interno deldi una Klm. Tutto è avvenuto mentre il volo 1341a compagnia olandese - un jet Embraer ERJ-190 - si stava preparando al decollo per Billund, in Danimarca. Lo ha reso noto la stessa Klm, precisando: "Al momento ci stiamo occupando dei passeggeri e dei dipendenti che hanno assistito all'incidente a. Le circostanze sono attualmente oggetto di indagine". L'identitàa persona uccisa non è stata immediatamente chiarita. L'Ispettorato del lavoro ipotizza che possa essersi trattato di un incidente sul lavoro ma non è ancora in grado di fornire indizi utili sul ruoloa vittima: impossibile, al momento, dire se si tratti di un dipendentea Klm, di un'altra linea aerea oo scalo aeroportuale.