Inferno in autostrada | scontro tra auto e camion in A1 8 veicoli coinvolti Due morti

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Firenze, 29 maggio 2024 –inA1 Milano-Napoli dove intorno alle 8 di oggi, 29 maggio, è avvenuto un drammatico incidente che è costato la vita a due persone. Nello schianto sono rimastiotto: quattroe quattro. Un impatto tremendo con diversi feriti. E’ successo al chilometro 328, in direzione Firenze: all’altezza di Figline Valdarno. Il trattole è chiuso con una coda di cinque chilometri. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della direzione 4° tronco di Firenze distrade per l’Italia. Per glimobilisti deileggeri in viaggio verso Firenze, si consiglia di uscire ad Incisa per rientrare in A1 a Firenze sud in direzione Firenze dopo aver percorso la viabilità ordinaria.