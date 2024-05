Infermiera killer di Piombino emessa la sentenza Processo bis cosa ha deciso la Corte d’appello

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Il caso di Fausta Bonino, conosciuta come “l’di“, aveva destato molto scalpore ai tempi in cui erano stati resi noti i reati che le erano imputati. E, una volta finito in Tribunale, aveva dato vita a un iter giudiziario controverso, con tanto di sentenze contraddittorie. I fatti risalgono al 2014 e 2015, quando alcune morti anomale nel reparto di rianimazione dell’Ospedale Villamarina, dove l’lavorava, avevano fatto scattare le indagini. Inizialmente la Bonino era stata accusata di avere la responsabilità di dieci decessi fra i pazienti del suo reparto, ma durante ildi primo grado era stata assolta per sei casi e condannata all’ergastolo per gli altri quattro. In seguito, al termine della donna era stata assolta.