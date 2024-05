Fonte : calcioweb.eu di 29 mag 2024

L'articolo Industria Felix, Marchiello: “Cambio culturale per produzione eco-sostenibile” sembra essere il primo su CalcioWeb. esimo evento Industria Felix organizzato a Napoli dal Magazine, trimestrale di economia e finanza in supplemento con Il Sole 24 Ore e Cerved. Gli incentivi per il sostegno dei programmi di investimento strategico e l?accompagnamento delle imprese nazionali ed estere, anche in sinergia con la rete nazionale, nel percorso di localizzazione, rappresentano un?azione concreta per sostenere il processo di trasformazione e per promuovere la Campania come luogo attrattivo per fare business?.

Industria Felix Marchiello | Cambio culturale per produzione eco-sostenibile