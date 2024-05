Industria Felix | le 141 imprese più competitive del Sud Italia

Leggi tutta la notizia su primacampania

(Di mercoledì 29 maggio 2024) NAPOLI – Sono state premiate ieri a Napoli le 141piùdi Basilicata (15), Calabria (12), Campania (83), Molise (18) e Sicilia (13) nell’ambito del 57° eventosvolto in una doppia sessione, mattutina e pomeridiana, a Città della Scienza, alla presenza di più di 500 imprenditori e manager provenienti dalle regioni coinvolte. L’evento è stato organizzato daMagazine. trimestrale di economia e finanza diretto da Michele Montemurro in supplemento con Il Sole 24 Ore, in co-organizzazione con Regione Campania (tramite il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione), in collaborazione con Cerved, Università Luiss Guido Carli, A.C., col sostegno di Conf, con il patrocinio di ConfCampania, con le media partnership de Il Sole 24 Ore, Askanews e Adnkronos e con le partnership di Grant Thornton, ELITE (Euronext), Leyton, M&L Consulting Group e Dalmine Logistic Solutions.