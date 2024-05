Industria Felix Bonavitacola | Campania sottoscriva patto sviluppo e coesione

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Roma, 29 mag. (Adnkronos) – ?Sostenere la competitività delle imprese significa creare un habitat favorevole al consolidamento delle imprese insediate e allodei nuovi investimenti. Le sfide da affrontare esigono che le risorse siano concentrate sui temi dell?innovazione e della formazione, promuovendo percorsi finalizzati alla costruzione di distretti produttivi di filiera. Le reti di impresa rappresentano una necessità e, nel contempo, un?opportunità concreta per le piccole e micro imprese che vogliono crescere, consapevoli che solo la collaborazione può garantire la competitività in una fase in cui i processi di transizione richiedono risorse e forti sinergie. In questo contesto, è assolutamente necessario e urgente che lacon il Governo ildi2021 -2027 per procedere in tempi brevi all?avvio degli interventi infrastrutturali indispensabili per l?economia regionale e per proseguire i percorsi virtuosi già avviati nella precedente programmazione?.