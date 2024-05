Incidente in tangenziale Carambola fra tre auto Due giovani feriti gravi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Un ragazzo di 19 anni ricoverato in prognosi riservata all’ospedale san Gerardo di Monza, una ragazza di 21 anni trasportata in codice rosso (ma non in pericolo di vita) all’ospedale Niguarda e altre tre ragazzi coinvolti, ma con ferite lievi. È il bilancio di unssimostradale che è avvenuto lunedì sera intorno alle 22.40 sullaovest di Milano, a pochi chilometri dalla barriera della Ghisolfa, nel tratto tra Settimo Milanese e Pero. Secondo quanto ricostruito finora dalla polizia stradale di Milano intervenuta sul posto, le tresulle quali viaggiavano i, per cause ancora in corso di accertamento, si sarebbero scontrate in modo violento. Immediata la telefonata alla centrale operativa del 112.