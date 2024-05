Incidente devastante sull’A1 coinvolti 7 mezzi | ci sono morti e feriti

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 29 maggio 2024) In mattinata si è verificato un maxisull'autostrada A1 Milano-Napoli nel comune di Figline Valdarno, in provincia di Firenze, che ha coinvolto 4pesanti e 3 auto. Il bilancio al momento è piuttosto pesante: due persone, un uomo di 78 anni e una donna di 79 anni,decedute dopo essere state estratte dall'auto. Un altro uomo di 47 anni è stato trasportato a Careggi in codice 3 con l'elisoccorso. Sul posto siprecipitati i vigili del fuoco, le forze dell'ordine e il gruppo maxi-emergenze centrale operativa di Arezzo. L'si è verificato poco dopo le 10:30 al km 328 dopo lo svincolo Valdarno in direzione Nord.