Inchiesta Liguria, volano stracci in Consiglio regionale. Nuovi dettagli su Signorini

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Nonostante il suo posto neldellasia vuoto da tre settimane, il presidente della Regione Giovanni Toti, agli arresti domiciliari, continua a resistere alle pressioni. Le richieste di dimissioni avanzate da centrosinistra e M5s non hanno trovato riscontro nel centrodestra, che è riuscito a rinviare il voto su una mozione di sfiducia nei suoi confronti. Nel frattempo, sono emersisull’interrogatorio adi lunedì 27 maggio, dove avrebbe dichiarato: “Toti telefonava per velocizzare rinfuse”. Caos in: respinta la votazione per la mozione di sfiducia contro Toti Tutti i gruppi d’opposizione hanno deciso di lasciare i lavori deldelladopo che la proposta di convocare immediatamente un ufficio di presidenza per calendarizzare la votazione di una mozione di sfiducia contro il presidente della Regionesospeso, Giovanni Toti, è stata respinta.