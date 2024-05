Incendio tir in autostrada, tratto chiuso tra Fabro e Orvieto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 29 maggio 2024)(Terni), 29 maggio 2024 – La carreggiata sud dell’A1 train direzione Roma è stata chiusa per l’di un tir. Un autotreno che trasportava gomma è andato a fuoco al km 438 e la colonna di fumo che si è sprigionata dalla combustione risulta visibile da chilometri di distanza. Si tratta di unautonomo, non legato a incendi, sulle cui cause verranno compiuti accertamenti. Le pattuglie della polizia stradale disono arrivate in pochi istanti sul posto constatando che l'autista non è rimasto ferito né ci sono altri mezzi coinvolti. L'è stata chiusa e i vigili del fuoco disono impegnati nelle operazioni di spegnimento. Autostrade per l’Italia comunica che all’interno delil traffico è bloccato si registrano 3 chilometri di coda in aumento.