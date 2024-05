Inaugurata la prima Newton Room permanente d’Italia all’aeroporto di Fiumicino

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 29 maggio 2024) È stata, martedì 28 maggio presso l’Aeroporto di Roma, laRoma”, un’aula esperienziale dedicata alle discipline STEM (Science, Technology, Engineering and Math), promossa da Boeing Italia e Aeroporti di Roma in collaborazione con la Onlus norvegese First Scandinavia. In questo nuovo spazio verrà offerta formazione nelle materie STEM connesse al mondo del trasporto aereo a studentesse e studenti di età compresa tra i 13 e i 16 anni delle scuole medie e superiori del territorio e della Regione. La “”, installata nel Terminal 1 e che sarà operativa a partire da settembre, mira a incentivare i giovani a studiare le materie scientifiche tramite la sperimentazione di un modulo didattico chiamato “in aria con i numeri”, ovvero una serie di lezioni che applicano i concetti della matematica ad un piano di volo, con l’opportunità per gli studenti stessi di testare un simulatore di volo di ultimissima generazione.