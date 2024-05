In serie A il Sud non ce la fa ma la Sicilia è pronta a spiccare il volo

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Ci sono stati anni, all’alba del nuovo millennio, nei quali il Sud del Paese era rappresentato solo simbolicamente nella cartina geografica del football italiano. Nella stagione 2001/2002 alle partecipanti dellaA italiana toccava scendere a Sud di Roma soltanto una volta, per andare a Lecce; stessa storia nella stagione successiva, ma in direzione Reggio Calabria. Da allora in poi – mentre il football italiano conosceva mutamenti epocali e si attorcigliava in una crisi sempre più feroce – i clubs del Sud sembrava potessero restare a galla, fino a raggiungere due volte il top, nel 2008/2009 e nel 2010/2011 con ben sei rappresentanti. Da allora in poi è sempre stata una rincorsa contro vento, mentre cambiavano le dinamiche dei capitali a sostegno del movimento, mentre le proprietà straniere anno dopo anno conquistavano terreno, palmo a palmo, come in una campagna militare, con l’ostinazione dell’esercito dei barbari.