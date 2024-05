In orbita il satellite per capire il clima che cambia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Con il lancio delEarthCare prende il via una delle missioni più complesse e ambiziose nella storia dell'osservazione della Terra: con i suoi quattro strumenti all'avanguardia, la missione nata dalla collaborazione fra l'Agenzia Spaziale Europea e l'agenzia spaziale giapponese Jaxa studierà le nubi e l'aerosol per scoprire i meccanismi alla base delmentotico. "Nuvole, aerosol e radiazioni saranno presto compresi in modo molto più chiaro, poiché un mix unico di quattro strumenti a bordo di EarthCare lavorerà per risolvere alcuni degli aspetti più misteriosi della nostra atmosfera", ha scritto sulla piattaforma X il direttore generale dell'Esa, Josef Aschbacher. Progettata e realizzata da un consorzio di oltre 75 aziende con Airbus come capocommessa, la missione ha un importante contributo dell'Agenzia Spaziale Italiana e dell'industria del nostro Paese, con Leonardo.