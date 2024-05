In Lombardia e a Milano rischio nubifragi con grandine | temporali per tutta fine maggio Le previsioni meteo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 29 maggio 2024)– La pioggia? Non è finita. In questo interminabilecostellato da intense precipitazioni le giornate veramente primaverili sono state poche. Tanto che i lombardi si avvicinano all’inizio dell’estaterologica (che scatta l’1 giugno) con la sensazione di aver quasi “saltato a pié pari” un’intera stagione. E se gli ultimi due giorni – come il week-end scorso –hanno riportato sulla regione un po’ di sole e temperature gradevoli il quadro generale è destinato a cambiare in tempi brevissimi, riportando sulla. Da oggi, mercoledì 29, un flusso nordoccidentale diffluente a debole curvatura ciclonica porterà sulla regionere variabilità, con rovesci osui rilievi in estensione.