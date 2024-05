Fonte : sbircialanotizia di 29 mag 2024

Ecco come un papà spiega ai suoi bambini la vita e le cose importanti (anche cosa sia un'interrogazione parlamentare). . libro fatto pubblicare dai figli dell'ex dirigente del Pci per ricordare il papà deceduto per Covid a giugno del 2020 Un libricino di fiabe che racconta come un papà spiega la vita.

In libreria ‘Storie e fantasie’ di Carlo Giacobbe 10 fiabe per spiegare la realtà ai piccoli