In giuria 3 new entry e un gradito ritorno | Manuel Agnelli

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Grandi cambiamenti a casa X Factor 2024! La nuova edizione 2024 del collaudatissimo Show di Sky Original ama reinventarsi portando molte frecce al suo arco. Si inizia con una assoluta novità: a condurre il programma non ci sarà più Francesca Michielin ma Giorgia. L’artista vincitrice di Sanremo, una vera e propria istituzione della canzone italiana, accetta la nuova sfida, pronta a indossare l’insolita veste di presentatrice. Giorgia e il suoa Sanremo dopo 22 anni: «Sono in gara con me stessa» X Leggi anche › Giorgia nuova conduttrice di “X Factor”? Chissà.