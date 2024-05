In arrivo le ‘Linee’ estive di Rai 1 La novità è Linea Verde Illumina

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Francesco Gasparri e Daria Luppino (US Rai) Il daytime dell’estate 2024 di Rai 1 prende forma anche nel weekend con l’delle Linee, a cominciare da unaassoluta:, in onda da sabato 8 giugno, ogni settimana, alle 11.25. Ecco di cosa si tratta.La nuovasarà condotto da Francesco Gasparri, in compagnia di Daria Luppino. Il programma è realizzato in collaborazione con Sport e Salute ed è dedicato all’attività sportiva e ai corretti stili di vita, insieme alle legende dello sport che hanno fatto grande l’Italia.sarà un viaggio suddiviso in sei puntate attraverso sei regioni italiane, con la squadra dei Legend di Sport e Salute, gli alfieri dello sport italiano, campioni pluri-medagliati non più in attività.