Impatto della Ai sulla finanza in Europa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Due giorni di dibattito sull’intelligenza artificiale nella sede di Siena Ideale. È iniziato eri, con il ‘Kick off meeting’, il lancio di #FinAi – An anthropocentric approach tocAI’, il nuovo progetto europeo firmato FIRST CISL. Un progetto che vuole analizzare l’delle nuove tecnologie - in particolare, Intelligenza Artificiale e Machine Learning - sul settore finanziario ine in 9 Stati membri, 1 Paese candidato e 2 Paesi See, includendo gli effetti sul mercato del lavoro, con l’obiettivo di facilitare lo scambio di buone pratiche tra le parti sociali attive a livello europeo. Il progetto prevede una fase di ricerca scientifica e sul campo integrata da attività di formazione e da attività di comunicazione e divulgazione dedicati a diffondere il suo, ed è stato presentato da Sabrina Brezzo, segretario nazionale First CISL, e dal project manager Domenico Iodice.