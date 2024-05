Ilary Blasi salta la fila a Tokyo pizzicata da Ciccio Gamer | Che str**za

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Le probabilità di essere riconosciuti mentre si scatta una foto con il famoso cane Hachiko asono generalmente basse per una persona comune, ma aumentano significativamente se si è una figura pubblica come. Questo è esattamente ciò che è successo alla celebre conduttrice, sorpresa are laper una foto con la statua di Hachiko durante una vacanza in Giappone con il compagno Bastian. L’incidente è stato documentato dallo YouTuber, che ha condiviso un “video-denuncia” sui social media.Leggi anche:, il documentario “Unica” diventa un caso: “Pagato con soldi pubblici”ha raccontato di aver vistobypassare l’interadi persone in attesa di scattare una foto con la statua.