Ilary Blasi e Bastian Muller in crisi?

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Mentre prepara il suo grande ritorno in televisione per la gioia dei fan che ne hanno avvertito la mancanza,continua ad essere al centro dei pettegolezzi per la sua relazione con. I due sono affiatati e molto uniti, tanto che lo sportivo si è speso in una romantica dedica nel giorno del compleanno della compagna, la quale ha voluto festeggiare proprio cone la famiglia al completo. Da qualche settimana, tuttavia, la coppia appare sempre più distante anche sui social, facendo nascere qualche sospetto.è partita per un nuovo viaggio, questa volta in Giappone, e dineppure l’ombra. Che vi sia unain atto? Alcune segnalazioni sono giunte alle orecchie dell’esperta di gossip Deianira Marzano che le ha riportare su Instagram.