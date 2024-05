Il Volo Tutti per uno finisce con il veleno | Per colpa di giornalisti incapaci

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Un... capolavoro finale. Ilva in scena all'Arena di Verona e l'ultima delle tre parti della serata evento andata in onda su Canale 5 regala a Mediaset un risultato straordinario:per uno arriva fino al 20,2% di share e tocca i 4 milioni di telespettatori, superando di slancio il film-sicurezza Pretty Woman su Rai 1 (14,9% di share) e Le Iene su Italia 1 (11,1%). E' sui social, però, che si registra il vero successo del progetto. Dopo le critiche (poche) delle prime puntate, la terza lascia il campo solo a commenti entusiastici dei fan. "Purtroppo, questo è l'ultimo martedì per guardare il- sottolinea un appassionato già con una punta di nostalgia -. Ma non si possono avere altri 3 appuntamenti con questi bravissimi ragazzi? Chissà quando li rivedremo, speriamo presto".