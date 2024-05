Il virus è camaleontico e vicino all' uomo | aviaria negli alpaca l' allarme di Bassetti

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Gli Stati Uniti e l'Europa stanno intraprendendo passi per acquisire o produrre vaccini contro l'influenzaH5N1, che potrebbero essere utilizzati per proteggere pollame e lavoratori lattiero-caseari, veterinari e tecnici di laboratorio a rischio. Lo ha riferito la Reuters sul suo sito, citando funzionari governativi, dopo un paio di casi di contagio nell'. "Mi sembra che si stiano intensificando sempre di più i segnali che questo" dell'influenzaH5N1 ad alta patogenicità (Hpai) "è veramente molto poliedrico e. Passa da una specie all'altra con una velocità e una facilità che e me fanno molta paura, perché ogni volta che passa da un tipo di animale a un altro ci può essere una mutazione". Lo ha sottolineato all'Adnkronos Salute Matteo, direttore di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, commentando il rilevamento del patogeno anchein Usa.