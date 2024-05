Il virus del Vannacismo ha colpito anche il papa | ecco perché

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Il fenomeno sta montando da quasi un anno, prima libri, interviste, poi tavole rotonde, poi movimentismo, ora politica. Alcuni hanno fortemente contribuito al diffondersi del Vannacci pensiero, consciamente o meno,chi lo ha usato a mo’ di cabaret. Il fenomeno partito con grande enfasi non si è spento, dopo le fiammate iniziali, ma si è tramutato come le varianti del COVID-19, e sta contagiando una fetta rilevante della società italiana. Intanto Matteo Salvini, copia stemperata dell’originale, che per Vannacci sta mettendo a rischio il partito, evidentemente deve essere posseduto come in Visitors, il programma degli anni 80, che trattava il tema degli alieni. Poi ci sono alcuni eponimi minori, come Del Mastro, che organizza tornei di tiro a segno, o D’Alema che si propone di armare il Sudamerica.