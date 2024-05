Il vero danno che può fare l' intelligenza artificiale è privarci della solitudine

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Finalmente abbiamo capito la vera minaccia addotta dall’. Che probabilmente non ci muoverà guerra facendo rivoltare contro di noi l’auto elettrica e il tostapane, nésimilmente ci schiavizzerà costringendoci a mantenerci col leggere suoi infiniti messaggi promozionali automatici. No, ilche puòl’AI è. Uno studioso di robotica cognitiva all’università di Sheffield, Tony Prescott, ha spiegato che le persone potranno trarre dall’AI una forma di interazione permanente, stimolante e personalizzata, in grado di risolvere una volta per tutte il senso di isolamento che pare sia il male del nostro tempo. Secondo Prescott non bisogna avere pregiudizi al riguardo, così come è ormai largamente accettato che chi è solo, se adulto, riversi affetto su un animale domestico, se bambino, giochi con i soldatini o le bambole.