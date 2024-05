Il sottosegretario Bergamotto Ecco il tour con i candidati

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 29 maggio 2024) La corsa per la campagna elettorale è ormai all’ultima curva ee partiti stanno calando i propri assi. E due giorni fa, a Montelupo, è arrivata ilalle attività produttive Fausta, ricevuta dal candidato sindaco di Monteluponelcuore Federico Pavese e dal candidato empolese Simone Campinoti.ha avuto modo di visitare la Antonini srl a Empoli e la Bruno Manetti Cashmere, confrontandosi con la proprietà. "Durante l’incontro, ha spiegato quanto il governo Meloni stia facendo per la tutela del Made in Italy - ha raccontato Federico Pavese - e ha riconosciuto l’estrema qualità dei prodotti della Bruno Manetti". "La sfida per aziende come Manetti, che esportano più del 90% dei loro prodotti all’estero, è quella di aiutarli a aumentare la propria fetta di mercato anche in Italia – ha dichiarato- facendo capire al consumatore finale come un prodotto Made in Italy abbia un valore aggiunto, nei confronti di prodotti provenienti dall’estero".