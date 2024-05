Il sindaco Claudio Manara trovato impiccato in municipio | Corte Palasio sotto shock

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 29 maggio 2024)(Lodi), 29 maggio 2024 - Ildi, è statoinoggi dopo le 21. Eletto primo cittadino del piccolo paese da circa 1.500 abitanti a maggio del 2019, aveva 67 anni. Al momento non emergono ulteriori particolari sull'accaduto che ha lasciatochoc l'intera comunità locale non appena la voce è iniziata a circolare., pensionato, si era anche candidato per il bis alla guida dialle elezioni amministrative in programma alla fine della prossima settimana. Sempre alla guida della lista denominata "Aria Nuova". Per la fascia disarebbe stata corsa a due con l'ex assessore provinciale Nancy Capezzera.era solito trattenersi fino a tardi nel suo ufficio ma, stasera, non essendo rincasato i familiari hanno lanciato l'allarme.