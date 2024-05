Fonte : iodonna di 29 mag 2024

Il Vanity Case nero di Bottega Veneta e gli occhiali da sole di Chanel in blu cobalto, sono il duo (deluxe) felicemente spaiato, che dona un’attitude fresca e disinvolta all’insieme. In camicia e jeans Lo si vede bene da uno dei look street style più recenti di Elle Fanning, che nell’aprile scorso è stata intercettata a New York con il look urban-chic estivo perfetto.

Il ritorno in grande stile del capo basic per eccellenza che in un attimo grazie ai colori e alle lavorazioni elaborate si trasforma in alleato inestimabile