Il ritorno di Briatore in F1 | obiettivo rinascita Alpine

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Il manager italiano Flavioè pronto a tornare sulle piste di F1 collaborando con il team dell’dove ricoprirà il ruolo di supervisore in vista del 2026 Flavioha detto sì al team principal diBruno Famin in veste di supervisore della scuderia con base a Enstone.ha l’arduo compito di risollevare le fortune della scuderiaa partire dal 2026. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera,è già al lavoro per rafforzare il team francese e riportarlo alla competitività. Come supervisore,avrà il compito di monitorare e fornire consulenza strategica al team, ma senza coinvolgimento diretto nell’attività in pista. Questa nuova veste potrebbe permettergli di portare la sua esperienza e le sue competenze manageriali al servizio della scuderia francese.