Il riscatto di Caivano Meloni inaugura il centro sportivo La vendetta su De Luca

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Fulminato. Lo sceriffo questa volta non riesce a tirar fuori dalla fondina la pistola. "Presidente De, quella stronza della. Come sta?", lo apostrofa Giorgia appena arrivata a. Pietrificato, neanche avesse visto una Gorgone: la sua proverbiale oratoria a effetti speciali lo tradisce. "Benvenuta. Bene, di salute", butta lì, spiazzato dalla premier. Vai a pensare che avrebbe sfruttato la visita nel Comune campano e l’zione del’Pino Daniele’ per pareggiare i conti. E invece: lei ci ha ragionato su, e gli ha preparato l’improvvisata. "Pensati blastato", pensati asfaltato, lo deridono sui social i giovani di FdI mettendo la sua testa sulla silhouette di Chiara Ferragni e il suo celebre look sanremese.