Il prossimo 2 Giugno si terrà la 10ª edizione della Gallorinata

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Arezzo, 29 maggio 2024 – I Gallorini provenienti da tutto il mondo avranno l’occasione per ritrovarsi a GALLORO, sopra Palazzo del Pero, nel comune di Arezzo. Anche i loro amici e chiunque ami ricercare gli antichi luoghi potranno partecipare. Come sempre, il ritrovo avverrà alle 9,30 a Fonte Romana, tra Palazzo del Pero e San Cassiano (AR). Dopo i saluti e gli abbracci, una breve passeggiata a piedi porterà i partecipanti a Galloro, l’antico castelletto che ha dato il cognome ai Gallorini. Là verranno ripercorse le antiche vicende storiche del fortilizio e del territorio limitrofo. Ripartiti per San Cassiano, ci sarà una sosta presso il locale Cimitero, dove riposano tanti Gallorini. Alle ore 11,30 sarà celebrata nella Pieve di San Cassiano la Santa Messa in ricordo degli antenati Gallorini e degli altri antichi abitantizona.